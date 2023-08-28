العالم اليوم - أوبن.إيه.آي تطلق إصدارا من تشات.جي.بي.تي للشركات الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:28 مساءً - قالت شركة "أوبن.إيه.آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الاثنين، إنها ستطلق إصدارا من "تشات جي.بي.تي" يستهدف الشركات الكبرى، مما يزيد التداخل بين ما تقدمه كل من (أوبن إيه.آي) وشركة (مايكروسوفت)، التي تدعمها ماديا، لعملائهما.

وقالت أوبن.إيه.آي إن (تشات جي.بي.تي إنتربرايس) يوفر وصولا أكثر أمنا وخصوصية وأعلى سرعة إلى تقنية تشات.جي.بي.تي. ومن بين أوائل العملاء شركات (بلوك) و(كارلايل) و(إستي لودر).

وأظهر مسح لرويترز أن كثيرا من الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون تشات.جي.بي.تي لمساعدتهم في مهمات متعلقة بالعمل، على الرغم من عدم ترحيب شركاتهم بذلك.

وتأمل أوبن.إيه.آي ، من خلال إطلاق تشات جي.بي.تي إنتربرايس، في أن تشعر الشركات بارتياح إزاء الإقبال على استخدام تشات.جي.بي.تي في العمل.

وقدمت أوبن.إيه.آي ومايكروسوفت خدمات متداخلة من قبل، ولم يتضح القدر الذي تتنافس به الشركتان على استقطاب العملاء.

وقال متحدث باسم أوبن.إيه.آي إن "للعملاء اختيار المنصة المناسبة لأعمالهم"، وذلك عند سؤاله إذا ما كان تشات.جي.بي.تي إنتربرايس يتنافس مع مايكروسوفت لاستقطاب العملاء.