العالم اليوم - زلزال بقوة 7.1 يضرب جزيرة بالي الإندونيسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 11:26 مساءً - ضرب زلزال بقوة 7.1 المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا يوم الثلاثاء، حسبما أفاد المركز الأوروبي-المتوسطي لعلم الزلازل.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على بُعد 201 كيلومتر شمال ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 518 كيلومتراً (322 ميل) تحت سطح الأرض.

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