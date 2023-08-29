العالم اليوم - زلزال بقوة 7.1 يضرب بحر جزيرة بالي الإندونيسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 7.1 المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا يوم الثلاثاء، حسبما أفاد المركز الأوروبي-المتوسطي لعلم الزلازل.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على بُعد 201 كيلومتر شمال ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 518 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وتشهد إندونيسيا زلازل بشكل متكرر، وذلك بسبب وقوعها في منطقة، تعد الأكثر نشاطا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.

يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية سنويا.