العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم نحو كوبيانسك وتدمر مسيرتين أوكرانيتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 07:20 صباحاً - اعترفت كييف أمس الاثنين بأن القوات الروسية تتقدم باتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، فيما أعلنت موسكو عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين في تولا جنوبي العاصمة الروسية.

تفصيلا، اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الجيش الروسي يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن الوزير ريزنيكوف قوله:

يبدو أن الجيش الروسي يتقدم هناك في اتجاه كوبيانسك.

هذه خطوة منطقية لتحويل انتباهنا عن طريق الهجوم هناك حتى نتمكن من أخذ قوات من الجنوب والشرق.

الوضع في هذا الاتجاه صعب، لكن يمكن السيطرة عليه.

كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركيف فيتالي غانشيف، في وقت سابق، أن القوات الروسية تقدمت، وقد غادر الجيش الأوكراني بالفعل منطقة سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على جميع المحاور.

تدمير مسيرتين أوكرانيتين في منطقة تولا

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها:

هذا الصباح أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أهداف في الأراضي الروسية.

الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم على أراضي روسيا.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن 4 مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.

يشار إلى أن موسكو ومناطق روسية أخرى تعرضت لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف ب"إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي، لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.