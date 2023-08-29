العالم اليوم - اليمن.. "أطباء بلا حدود" تفقد الاتصال مع اثنين من موظفيها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:26 صباحاً - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أمس الاثنين، أنها فقدت الاتصال مع اثنين من موظفيها في اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان أرسلته لرويترز بالبريد الإلكتروني، إن العاملين، أحدهما من ألمانيا، والآخر من ميانمار، كانا في محافظة مأرب بوسط اليمن.

وأضافت أنها لن تكشف المزيد من التفاصيل حرصا على سلامتهما.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق سراح 5 من موظفيها احتجزوا لمدة 18 شهرا بعد أن خطفهم مسلحون من تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ عام 2014، بين القوات الموالية للحكومة المدعومة، منذ 2015، من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال البلاد وغربها.

ووفرت الحرب في البلد الفقير موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم القاعدة، غير أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات إضافة إلى الولايات المتحدة وكذلك قوات "الحزام الأمني"، لعبت دورا هاما في القتال ضد هذه الجماعات في السنوات الأخيرة.