العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة رعب بسبب "ثعبان عملاق" في أستراليا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة رعب بسبب "ثعبان عملاق" في أستراليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:26 صباحاً - أثار ثعبان ضخم الرعب والقلق في نفوس عائلة تعيش في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما جرى رصده وهو يزحف فوق سطح منزلها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عائلة التقطت مقطع فيديو لـ"ثعبان السجاد" وهو يزحف فوق منزلها، الذي يرتفع عدة أمتار على سطح الأرض، للهروب والاختباء وسط الأشجار.

ويبدو من خلال الفيديو أن "الثعبان العملاق" يتجاوز طوله 5 أمتار، مما أثار حالة ذعر بين أفراد العائلة.

ويمكن سماع طفلة تبكي بشدة، فيما كان رجل يحثها على "التحلي بالشجاعة"، وقالت امرأة أخرى: "هذا أمر وحشي".

وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع في منصة "تيك توك"، حيث حصل على أكثر من 19 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وكانت تعليقات المشاهدين طريفة، حيث قال أحدهم: "ثعبان السجاد؟ سيدتي هذا ديناصور"، فيما قال آخر: "لن أنام الليلة وأنا في الولايات المتحدة".