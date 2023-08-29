العالم اليوم - بي.بي تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:24 صباحاً - قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الثلاثاء، إن شركة النفط العالمية بي.بي تعتزم حفر أربعة آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من 2023.

وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة.

وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه تسعة بالمئة على أساس سنوي بين يناير ومايو و12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2021. وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.