العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على صعود.. وأسهم التعدين تتصدر المكاسب

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تفتح على صعود.. وأسهم التعدين تتصدر المكاسب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 12:22 مساءً - صعدت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، عند الفتح وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب مستفيدة من زيادة أسعار المعادن، فيما ارتفع سهم إن.إن جروب بعد إعلان الشركة النتائج نصف السنوية.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وصعد المؤشر الفرعي لشركات التعدين 1.7 بالمئة مع زيادة أسعار النحاس بفعل انخفاض الدولار والدعم من الصين، أكبر مستهلك للمعدن.

وزاد سهم إن.إن جروب 8.4 بالمئة بعدما قالت شركة التأمين الهولندية إن وضعها المالي تحسن في الشهور الستة الأولى من 2023.

وارتفع مؤشر العقارات 1.7 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.3 بالمئة مع عودة المستثمرين في لندن بعد عطلة، الاثنين.

وصعد سهم بونزل 3.5 بالمئة بعد رفع الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية المعدلة.

وزاد سهم تيليكوم إيطاليا 2.3 بالمئة بعد موافقة ميلانو على مرسومين يتيحان لوزارة الاقتصاد الاستحواذ على حصة تصل إلى 20 بالمئة من شبكة الخطوط الأرضية بشركة الاتصالات.