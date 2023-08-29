يونيسف: أطفال أوكرانيا يغيبون عن مقاعد الدراسة مع استمرار الهجمات على المدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 03:23 مساءً - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المستمرة على المدارس الأوكرانية جعلت حوالي ثلث الأطفال فقط ممن هم في سن الدراسة قادرين على الحضور للفصول الدراسية بشكل كامل وشخصي فيما يتغيب كثيرون.

وذكرت يونيسف أن أكثر من نصف الأطفال الذين فرت أسرهم من الصراع إلى سبع دول غير مسجلين في أنظمة التعليم المحلية، مشيرة إلى حواجز اللغة وأنظمة التعليم التي تتحمل فوق طاقتها.

وتعرضت بعض المدارس لاستهداف مباشر وأغلقت مدارس أخرى أبوابها كإجراء احترازي منذ بداية الغزو الروسي قبل 18 شهرا، والذي تضمن هجمات بالصواريخ والمدفعية على مناطق سكنية في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت المنظمة «داخل أوكرانيا، استمرت الهجمات على المدارس بلا هوادة، مما عرض الأطفال لمحنة شديدة وتركهم بدون أماكن آمنة للتعلم».

وقالت إن الحرب جاءت عقب اضطرابات سابقة بسبب فيروس كورونا، مما يعني أن بعض الأطفال الأوكرانيين سيواجهون اضطرابات للعام الدراسي الرابع على التوالي عند عودتهم للدراسة هذا الأسبوع بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وقالت ريجينا دو دومينيكيس المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالمنظمة «لم يجد أطفال أوكرانيا صعوبة في استكمال تعليمهم بسبب هذا الوضع فحسب، وإنما صعوبة أيضا في الاحتفاظ بما تعلموه عندما كانت مدارسهم تعمل بكامل طاقتها».

وأضافت أن حوالي نصف المعلمين في أوكرانيا أبلغوا عن تدهور في قدرات الطلاب على تعلم اللغات والقراءة والرياضيات.