العالم اليوم - مديرة صندوق النقد تزور الصين الأربعاء في مستهل جولة آسيوية

انتم الان تتابعون خبر مديرة صندوق النقد تزور الصين الأربعاء في مستهل جولة آسيوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:21 مساءً - تبدأ مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، زيارة للصين، الأربعاء، في مستهل جولة آسيوية ستأخذها أيضا إلى إندونيسيا والهند، حسبما أعلنت المؤسسة الدولية، الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان "من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، ستزور المديرة العامة الصين للمشاركة في محادثات ثنائية مع فريق القيادة الصينية".

زارت غورغييفا الصين في مارس حيث شاركت في منتدى نظمته الحكومة الصينية. وأشادت حينها بشكل خاص بالمساهمة القوية التي سيقدمها العملاق الآسيوي للنمو العالمي في عام 2023، وحثت بكين على إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك.

يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام.

بعد زيارتها للصين، ستسافر كريستالينا غورغييفا إلى جاكرتا بإندونيسيا (من 4 إلى 7 سبتمبر)، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ثم تتوجه إلى نيودلهي (من 8 إلى 10 سبتمبر)، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.