العالم اليوم - طاقة عربية تتقدم بعرض لشراء محطات وقود "وطنية" المصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 05:19 مساءً - قالت شركة طاقة عربية، في إفصاح للبورصة المصرية، الثلاثاء، إنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، وإنها تأهلت للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة المتنافسة على الصفقة، وتمت دعوتها لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وشركة "وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20 بالمئة من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو الماضي.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن شركة "طاقة عربية" المدرجة حديثا في البورصة المصرية، تتنافس مع 3 شركات أخرى للاستحواذ على شركة وطنية"، التي عرضتها مصر أمام المستثمرين ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب التقارير فإن 4 شركات وصلت إلى مرحلة الفحص النافي للجهالة على شركة "وطنية" تمهيدا لتقديم عروض شراء نهاية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر ونوفمبر 2023.

وتأسست "وطنية" عام 1993، وتمتلك حوالي 225 محطة خدمة لوقود السيارات، بالإضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، بحسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وبحسب الإفصاح، فإن شركة طاقة عربية لم تحدد سبل تمويل الصفقة حتى الآن.