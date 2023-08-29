العالم اليوم - بالفيديو.. رد فعل رئيس الاتحاد بشأن محمد صلاح يشعل التكهنات

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. رد فعل رئيس الاتحاد بشأن محمد صلاح يشعل التكهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 05:19 مساءً - سأل أحد مشجعي الاتحاد السعودي، مساء الإثنين، رئيس الفريق حول التعاقد مع مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح.

وانتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقا) يظهر المشجع يسأل رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، قائلا: "ماذا عن محمد صلاح؟".

لكن الحائلي تجاهل السؤال ورفض الإجابة، مكتفيا بالصمت. وفسّر معلقون ردة فعل الرئيس بأنه لا يريد استباق الأمور، مؤكدين أن ذلك يعني أن هناك مفاوضات تجري في الخفاء.

وبالتزامن مع ذلك، نشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين "تغريدة" مثيرة للجدل، جاء فيها: " الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟".

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.

كما صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول، وإلا لما جددنا العقد الصيف الماضي".

في المقابل، وبحسب تقرير أوردته شبكة "سي بي إس" الأميركية يوم الإثنين، يستعد نادي الاتحاد السعودي لإطلاق عرض ضخم للاستفادة من خدمات محمد صلاح.

وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار أمريكي)، محطما بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرا بشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار.

وكان صلاح جدد عقده لمدة عامين إضافيين، براتب شهري جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.