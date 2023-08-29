العالم اليوم - بهذه القيمة.. استثمارات صناعية جديدة في مصر من "إندوراما"

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. استثمارات صناعية جديدة في مصر من "إندوراما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:26 مساءً - يستعرض مجلس الوزراء المصري مقترحا من مجموعة "إندوراما العالمية" لإنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني باستثمارات بنحو 700 مليون دولار.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يستعرض حاليا المقترح.

وكلف مدبولى وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس، والمتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة.

وذكر رئيس الوزراء المصري أنه سبق وعقد اجتماعا مع المسؤولين من شركة "إندوراما العالمية" الذين أبدوا اهتماما بتوسيع استثماراتهم في مصر، ولذا فهذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الإسراع بإجراءات تنفيذ هذا المشروع، بحسب البيان الحكومي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إنتاج المصنعين سيتم تخصيصه للتصدير، مؤكدة أن المستثمر لديه الاستعداد لإقامة شراكة مع مشروعات قائمة بالفعل.

وأكد وزير البترول توافر الأراضي اللازمة، وكذا المواد الخام، للمصنعين المطلوبين، كما أن هناك فرصة للشراكة يمكن مناقشتها مع مسئولي المجموعة.

ووجه مدبولي بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي الشركة لمناقشة تفاصيل تلك المشروعات.

وتعتزم مصر تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، يوم الأحد، بمنح المشروعات الصناعية حزمة الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية لـ 5 سنوات يمكن تمديدها، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، والتوسع في تقديم التراخيص الذهبية.