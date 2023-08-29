الفلبين: تضرر أكثر من 63 ألف شخص جراء إعصار ساولا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:33 مساءً - أعلن المركز الوطنى لتخفيف وإدارة الكوارث فى الفلبين اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 63 ألف شخص تضرروا جراء إعصار "ساولا" فى 21 مقاطعة بسبع مناطق فى البلاد.

وذكر المجلس أن السلطات لم تسجل أي وفيات جراء الإعصار حتى الآن، إلا أنه تسبب في نزوح قرابة 25 ألف شخص من منازلهم بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل وإحداث خسائر في البنى التحتية بقيمة 41 مليون بيزو فلبيني.

وذكرت شبكة (إيه.بي.إس.-سي.بي.إن.) الفلبينية أن الكهرباء انقطعت عن أربعين مدينة وقرية على الأقل جراء الإعصار، فيما وزعت السلطات قرابة مليون بيزو فلبيني من المساعدات بالمناطق المتضررة.

وفى وقت سابق، أعلن مسؤول محلي في الفلبين الاثنين إصابة شخصين، علاوة على إجلاء أكثر من 700 أسرة في 14 بلدية بمحافظة "كاجايان" بسبب إعصار ساولا الذي تسبب في هطول غزير للأمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية للبلاد.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، عن رئيس مكتب الحد من آثار الكوارث وإدارتها بمحافظة "كاجايان" رويلي رابسينج، قوله إن المسؤولين المحليين قاموا بعمليات إجلاء احترازية للسكان في 14 بلدة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نتجت عن الهطول الغزير للأمطار.

وأضاف رابسينج أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي وفيات جراء إعصار ساولا، مشيرا إلى أن السلطات ما زالت تقيم الأضرار المادية التي خلفها الإعصار، وأكد أنه تم استعادة التيار الكهربائي في المحافظة مع تحسن أحوال الطقس منذ ليل أمس الأحد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن شدة الإعصار ساولا آخذة في الضعف منذ صباح الاثنين، ولكنه ما زال قويا بما يكفي لجلب أمطار غزيرة على شمال جزيرة لوزون الرئيسية.