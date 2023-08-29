الصين تحث بريطانيا على التعاون لتعزيز السلام قبل زيارة ”كليفرلى” لبكين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:33 مساءً - حثت الصين اليوم الثلاثاء، بريطانيا على العمل معها لتعزيز السلام العالمى وتطوير علاقة مبنية على الاحترام المتبادل قبل زيارة وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى لبكين غدا الأربعاء.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن كليفرلي سيصبح أول مسؤول بريطاني كبير يزور الصين منذ سلفه جيريمي هانت في عام 2018.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانج ون بين - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الجانبين سيناقشان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية.

وأكد أن "الصين والمملكة المتحدة، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن الاقتصادات العالمية الكبرى، تتحملان المسؤولية المشتركة لتعزيز التنمية المستقرة للسلام العالمي".

وأضاف وانج أن "الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها يصب في المصالح المشتركة للشعبين. نأمل أن تعمل المملكة المتحدة مع الصين لإجراء تبادلات متعمقة وتعزيز التفاهم وتعزيز التنمية المستقرة للعلاقات بين بكين ولندن على أساس الاحترام المتبادل".