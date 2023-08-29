الكرملين: بوتين لم يتطرق إلى العقوبات فى اتصالاته مع قادة الدول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:33 مساءً - أكد المتحدث باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يثر قط موضوع العقوبات فى اتصالاته مع قادة الدول التى فرضتها.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن الرئيس بوتين لم يتطرق قط إلى موضوع العقوبات في اتصالاته مع قادة الدول التي فرضت هذه العقوبات"، مضيفا "الآن لا نرى تأكيدا لفظيا لصحة موقف الرئيس بوتين بل نرى تأكيدا فعليا يتمثل في بيانات عن نمو وتوسع الاقتصاد الروسي، وبيانات من البنك الدولي حول انضمام روسيا إلى نادي الاقتصادات الرائدة".

وكانت مصادر إخبارية قد نشرت سابقا تفاصيل محادثة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربا فيها عن استغرابهما من عدم إثارة بوتين مسألة العقوبات خلال المحادثات الهاتفية مع كل منهما.

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون".

وأفادت وزارة الدفاع ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "دفاعاتها الجوية تمكنت أيضا من اعتراض صاروخين من نظام هايمرز، والتي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية إلى القوات الأوكرانية منذ يونيو 2022، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز هارم المضادة للإشعاع".

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسى عن إسقاط صاروخ من طراز "نبتون" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.