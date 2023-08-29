العالم اليوم - لهذا السبب.. تعطل العمل في مصنع لشركة كيا بكوريا الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. تعطل العمل في مصنع لشركة كيا بكوريا الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08:27 مساءً - أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الثلاثاء، بأن الإنتاج تعطل في أحد مصانع شركة كيا في البلاد بسبب نشوب حريق في ورشة الطلاء بالمصنع.

وذكرت يونهاب نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه أن الحريق اندلع في وقت متأخر من أمس الاثنين في مصنع كيا رقم ثلاثة في منطقة هواسونغ الواقعة إلى الجنوب من العاصمة سول، وأضافت أن الحريق أُخمد بعد حوالي 40 دقيقة دون وقوع إصابات أو وفيات.

وقالت يونهاب إن اتحاد كيا وإدارتها وافقا على منح العاملين في خط التجميع وورشة الطلاء إجازة حتى السادس من سبتمبر.

وأردفت يونهاب أن الخط المتضرر يصنّع سيارات "كيه5" و"كيه8" و"إي.في6"، مضيفة أنه لم يتضح بعد عدد السيارات المصنعة المتأثرة بتعليق العمل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة خارج ساعات العمل العادية.

وقالت شركتا هيونداي موتور وكيا، مطلع أغسطس الجاري، إنهما ستستدعيان أكثر من 91 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر حدوث حرائق بها، وحثت الشركتان ملاك السيارات على ركنها خارج المباني أو بعيدا عنها بانتظار الإصلاح.

ويشمل الاستدعاء سيارات هيونداي طراز (باليسيد) لعامي 2023 و2024 وطُرُز (توسون) و(سوناتا) و(إلانترا) و(كونا) لعام 2023 وطراز (سيلتوس) لعامي 2023 و2024 وسيارتي كيا من طرازي (سول) و(سبورتاج) لعام 2023.

وقالت الشركتان الكوريتان إن أجهزة التحكم الإلكترونية لمجموعة مضخة الزيت ربما تحتوي على مكونات كهربائية تالفة من شأنها زيادة درجة حرارة المضخة.

وسيتم إخطار المالكين في أواخر سبتمبر على أن يقوم الوكلاء بفحص وحدات التحكم في مضخة الزيت الكهربائية واستبدالها حسب الحاجة.