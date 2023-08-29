العالم اليوم - البرهان يعود إلى السودان بعد أول زيارة خارحية منذ الحرب

انتم الان تتابعون خبر البرهان يعود إلى السودان بعد أول زيارة خارحية منذ الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08:27 مساءً - عاد قائد الجيش السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، إلى مدينة بورتسودان بعد زيارة رسمية إلى مصر، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأجرى البرهان خلال زيارته مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بجانب تطورات الأوضاع في السودان، على ما أعلنت مجلس السيادي الانتقالي السوداني.

وفي تصريحات مقتضبة من مدينة العلمين، أكد البرهان أن القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم، وأن ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الزيارة هي الأولى للبرهان خارجيا منذ اندلاع الحرب بينالجيش والدعم السريع يوم 15 أبريل.

وصرح البرهان "ليس لدى القوات المسلحة السودانية أي نزعة للسلطة ولا للحكم، وكل ما نسعى إليه هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف قائد الجيش السوداني قائلا "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السودان من سيحكمه".

ومن المتوقع أن يقوم البرهان بزيارة إلى السعودية التي عقدت، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، اجتماعات مع طرفي الصراع أسفرت عن اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تدم طويلا.