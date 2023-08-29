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الاحتلال يقتحم قرية بيتين شرق رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء، قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يقتحم قرية بيتين شرق رام اللهاقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء، قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، قولها: "إن قوة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة جبلية على أطرافها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات". هذا وتستمر التصرفات التعسفية وانتهاكات الاحتلال الصهيوني لأراضي وممتلكات الفلسطينيين بشكل يومي.

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