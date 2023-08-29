أمريكا ترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا

أمريكا ترسل أسلحة جديدة لأوكرانياأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة "هيمارس" إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة " رصاصة"، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الجاري تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، للحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية.

وطالب أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس بايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا والذي بلغت قيمته 24 مليار دولار من المساعدات، حسب ما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر تويتر سابقا.

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، لعبا بالنار وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.