العالم اليوم - بالفيديو.. أسد هارب يثير الذعر في شارع مزدحم

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أسد هارب يثير الذعر في شارع مزدحم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:25 مساءً - فر أسد بالغ من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، الثلاثاء، مسببا الذعر لساعتين قبل الإمساك به.

وذكر بيان للشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في طريق رئيسي، بالمدينة الساحلية المكتظة بالسكان خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

وقال مختيار سومرو مفتش الحياة البرية لـ"رويترز"، في الموقع الذي تم به الإمساك بالأسد: "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله".

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