العالم اليوم - مصر تعلن تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - أعلنت شركة "مصر للطيران" أنها ستسير أول رحلة مباشرة لها من القاهرة إلى بورتسودان، اعتبارا من الأول من سبتمبر، حسبما ذكرت وزارة الطيران المدني المصرية، الثلاثاء.

ويأتي القرار بعد أن أعادت السلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد، بعد إغلاقه بالكامل منذ 15 أبريل الماضي عقب اندلاع الحرب.

ومنذ ذلك الحين، يجري تسيير رحلات إنسانية ورحلات إجلاء من مطار بورتسودان، المدينة المطلة على البحر الأحمر.