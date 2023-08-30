العالم اليوم - بالفيديو.. هجوم على مطار غربي روسيا وتضرر 4 طائرات

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هجوم على مطار غربي روسيا وتضرر 4 طائرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - تضررت 4 طائرات من جراء هجوم بطائرات مسيّرة على مطار بسكوف غربي روسيا، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت الوكالة أن السلطات قررت إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بسكوف، القريبة من الحدود مع إستونيا، والمنطقة المحيطة بها.

وقال مسؤول في خدمة الحركة الجوية لـ"تاس": "في الوقت الحالي، تم تقييد المجال الجوي للمنطقة لرحلات الطائرات".

وبالتوازي، كشف حاكم منطقة بسكوف ميخائيل فيديرنيكوف على "تلغرام"، أن الجيش الروسي يعمل على صد هجوم بطائرات مسيّرة على مطار المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية، دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق المطار، واستشهدت بمنشورات لسكان محليين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار.