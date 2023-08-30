العالم اليوم - روسيا تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية تقل 50 مظليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أعلن الجيش الروسي على تطبيق "تلغرام"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إن إحدى طائراته دمرت 4 زوارق سريعة أوكرانية تقل نحو إلى 50 مظليا، في عملية بمياه البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن طائرة تابعة لها "دمرت 4 زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية، يبلغ إجمالي عددها نحو 50 شخصا" في البحر الأسود، قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو.

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