العالم اليوم - قتيلان في هجوم صاروخي على كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 07:24 صباحاً - قتل شخصان في هجوم صاروخي على كييف، حسبما أعلنت السلطات في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بينما أفادت "فرانس برس" عن وقوع انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق "تلغرام": "هجوم صاروخي. قوات الدفاع الجوي تعمل".

وأفادت "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات عدة في وسط المدينة، قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو، أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة دارنيتسكي جنوبي كييف، حيث سقط الحطام على مبنى تجاري.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على "تلغرام": "تقوم خدمات الإطفاء والإنقاذ بإخماد حريق في منطقة دارنيتسكي، الذي يواصل اشتعاله بعد سقوط حطام على سطح مبنى تجاري".

وأضاف أن الحطام سقط أيضا في شيفتشينكيفسكي، مشيرا إلى اندلاع حريق في المنطقة.