الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما أوكرانيا بمسيرات استهدفت مطارا في بسكوف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:31 صباحاً - أعلنت الدفاعات الجوية الروسية، التصدي لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت مطارا في بسكوف شمال غرب روسيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء عن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية ميخائيل فيديورنيكوف قوله "إنه تم صد هجوم بطائرات مسيرة على مطار بيسكوف دون سقوط ضحايا ويجرى حاليا تحديد حجم الدمار"، موضحا أن جميع الخدمات بالمدينة تعمل بشكل جيد.

من جانبها، أكدت وزارة الطوارئ في مقاطعة بسكوف، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مطار المدينة، مشيرة إلى تضرر عدد من طائرات النقل العسكرية من طراز "إي أل 76 " وإلغاء جميع الرحلات الجوية في المطار اليوم لتحديد طبيعة الأضرار المحتملة على المدرج.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولات نظام كييف بتنفيذ هجمات بالمسيرات على أراضي روسيا.. حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 مسيرات أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية.