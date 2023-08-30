العالم اليوم - تراجع حاد في أرباح "غازبروم" الروسية بالنصف الأول

انتم الان تتابعون خبر تراجع حاد في أرباح "غازبروم" الروسية بالنصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:22 صباحاً - هوت الأرباح الصافية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، بشكل حاد، في النصف الأول من العام، لتصل إلى حوالي 296 مليار روبل (3.1 مليار دولار)، من 2.5 تريليون روبل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع الثاني منفردا، حققت الشركة خسائر صافية بنحو 18.6 مليار روبل، مقابل أرباح بنحو تريليون روبل في نفس الفترة من العام الماضي.

جاءت هذه التراجعات في ظل الانخفاض الكبير في مبيعات الشركة العملاقة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى حوالي 4 تريليون روبل، مقابل نحو 7 تريليون روبل في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة استغناء أوروبا عن موارد الطاقة الروسية على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، تسابقت دول أوروبية التي كانت تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي الروسي، على إيجاد مصادر أخرى للتزود بالمادة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم، فاميل ساديغوف، إن التراجع سببه خصوصا ضعف الروبل.

وقال ساديغوف إن "تراجع الصادرات إلى أوروبا تم تعويضه جزئيا بزيادة الإمدادات للصين"، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات "ستستمر بالنمو في إطار الالتزامات التعاقدية".

وردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، سحبت ألمانيا موافقتها على مشروع نورد ستريم 2 الذي كان سيزيد الاعتماد الأوروبي على إمدادات الغاز الروسي.

وتقول موسكو إن إمداداتها من الغاز إلى الصين تضاعفت العام الماضي مقارنة بالعام السابق وإنها تأمل بزيادة أكبر بعدما خسرت حصّتها في السوق الأوروبية.