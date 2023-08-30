العالم اليوم - رشة إضافية من "المسحوق الأبيض" تعرض قلبك للخطر

انتم الان تتابعون خبر رشة إضافية من "المسحوق الأبيض" تعرض قلبك للخطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:22 صباحاً - أظهرت الأبحاث الجديدة أن إضافة الملح إلى الوجبات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حيث وجد باحثون كوريون أن الأشخاص الذين يقومون بإضافة الملح إلى وجبات العشاء بشكل دائم كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 بالمئة للمعاناة من عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن لهذه الحالة المعروفة طبيا باسم الرجفان الأذيني، أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 5 مرات.

وبحسب صحيفة "الصن"، قال البروفيسور جيمس ليبر، من مؤسسة القلب البريطانية، إن الدراسة كانت بمثابة "تذكير صحي" بمخاطر استخدام الكثير من الملح.

الرجفان الأذيني

هو اضطراب ضربات القلب الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة، ويؤثر على حوالي 1.4 مليون بريطاني.

يمكن أن يتسبب في نبض العضو بسرعة كبيرة، مما يسبب مشاكل مثل الدوخة وضيق التنفس والتعب.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية البالغين بعدم تناول أكثر من 6 غرام من الملح يوميا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

ونظرت الدراسة، التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، في بيانات من 395682 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 70 عاما لمدة 11 عاما.

وقال خبراء مستقلون إن الدراسة "القيمة" تؤكد على حاجة الناس إلى خفض الملح في نظامهم الغذائي.

وأضاف البروفيسور ليبنر: "من المعروف أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب أيضا ضررا لقلبك وهذا بدوره يمكن أن يسبب الرجفان الأذيني".