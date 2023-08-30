العالم اليوم - بعد الانقلاب في الغابون.. سهم هذه الشركة الفرنسية يهوي 5%

انتم الان تتابعون خبر بعد الانقلاب في الغابون.. سهم هذه الشركة الفرنسية يهوي 5% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:24 صباحاً - هوى سهم شركة التعدين الفرنسية "إراميت" بنحو 5 بالمئة، بعد أن علقت الشركة، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنغنيز في الغابون، كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل؛ حيث أعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة إلغاء نتائج الانتخابات وحل "كل مؤسسات الجمهورية" و"إنهاء النظام القائم".

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراج، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من الأربعاء، وأعلنت استيلاءها على السلطة، بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونجو بفترة رئاسية ثالثة.

وكوميلوج هي وحدة للتنقيب عن المنغنيز، وتملك إراميت حصة أغلبية فيها، وستراج هي وحدة للنقل عبر السكك الحديدية.

وانخفض سهم إراميت 4.7 بالمئة إلى 72.95 يورو بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش.

يذكر أن الغابون تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج المنغنيز بحجم إنتاج بلغ 2.3 مليون طن متري بحسب بيانات عام 2018، مقارنة بـ 2.19 مليون طن متري من المنجنيز عام 2017.

ويعد منجم "مواندا " منجم المنجنيز الرئيسي في الغابون، وتعتبر مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" ثاني أكبر منتج لخام المنغنيز عالي الجودة في العالم، وتدير المنجم عبر شركة "كوميلوج" التابعة لها.

والمنغنيز يعتبر من المعادن الانتقالية الصلبة جدًا والذي يكون لونه أبيض رمادي ويوجد في الطبيعية ضمن مجموعة متنوعة من المعادن، إلا أنه لا يوجد بمفرده، وهو أحد العناصر الأكثر شيوعًا في القشرة الأرضية إذ يتوزّع على نطاقٍ واسعٍ في جميع أنحاء سطح الكوكب، كما يُعتبر ثاني أكسيد المنغنيز أو ما يُسمى البيرولوزيت واحدًا من أكثر أشكال المنغنيز شيوعًا. وتُستخدم العديد من السبائك التي تحتوي على المنغنيز في إنتاج الصلب وصناعة الزجاج، وحتى في جعل الألمنيوم في علب الكولا أرقَّ وأصلب.