العالم اليوم - الغابون.. فيديو يوثق لحظات ما بعد الانقلاب

انتم الان تتابعون خبر الغابون.. فيديو يوثق لحظات ما بعد الانقلاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 12:22 مساءً - في مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) ظهر مجموعة من المواطنين في الغابون تأييدا للانقلاب الذي قاده مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني على السلطة.

وظهر العشرات يحملون أعلام الغابون ويحيون مركبة عسكرية وسط الشارع يستقلها عدد من العسكريين.

كما أقدم بعض المواطنين على تلوين إحدى صور الرئيس علي بونغو لإخفاء معالمه في إشارة على تأييدهم للانقلاب الحاصل بالبلاد.

وأعلن عسكريون في الغابون، الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وظهر ضباط كبار بالجيش الغابوني على قناة (غابون 24) وأعلنوا استيلاءهم على السلطة.

وقال الضباط إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.

كما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.