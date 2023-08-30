العالم اليوم - بنك الكويت المركزي يسمح لبنك الخليج بزيادة رأسماله

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أعلن بنك الخليج الكويتي، الأربعاء، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار (84.72 مليون دولار).

وقال بنك الخليج في بيان للبورصة الكويتية إن الزيادة ستكون من خلال إصدار 260.87 مليون سهم جديد، يتم طرحها للاكتتاب العام، مع حق أولوية للمساهمين.

وسيتم الطرح على أساس القيمة الاسمية للسهم، أي مئة فلس، مضافا إليها علاوة إصدار 130 فلسا.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة سيترتب عليها "زيادة قاعدة رأسمال البنك بنحو 60 مليون دينار".

وأكد أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى "تعزيز نسب كفاية رأس المال الرقابية للبنك".

وكانت عمومية بنك الخليج قد وافقت في مايو الماضي على زيادة رأس المال المصرح به من 336.06 مليون دينار إلى 486.06 مليون دينار بمقدار 150 مليون دينار، موزعاً على 4.86 مليار سهم نقدي بالقيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس.

يذكر أن أرباح بنك الخليج قد بلغت في النصف الأول من العام الحالي 35.85 مليون دينار، بزيادة 18.3 بالمئة عن مستواها في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 30.29 مليون دينار.