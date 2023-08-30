العالم اليوم - التجارة الخارجية للإمارات تسجل مستوى قياسيًا جديدًا

انتم الان تتابعون خبر التجارة الخارجية للإمارات تسجل مستوى قياسيًا جديدًا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:19 مساءً - قفزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، لمستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى تريليون و239 مليار درهم، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على تويتر: "واصلت صادراتنا غير النفطية أيضا نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط".

وارتفعت صادرات دولة الإمارات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22 بالمئة هذا العام، حيث ارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87 بالمئة خلال عام واحد فقط.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ستتجاوز 2.5 تريليون درهم هذا العام، وأن البلاد ستحقق الهدف الذي أعلنته سابقا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم في 2031.

وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، حققت في 2022، مستوى غير مسبوق، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلة 2 تريليون و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17 بالمئة مقارنة مع 2021.