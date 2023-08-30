العالم اليوم - "لومي" السعودية تستهدف جمع 290 مليون دولار في اكتتاب عام

انتم الان تتابعون خبر "لومي" السعودية تستهدف جمع 290 مليون دولار في اكتتاب عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:19 مساءً - أعلنت شركة لومي السعودية، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، الأربعاء، أنها قد تجمع ما يصل إلى 1.089 مليار ريال (290 مليون دولار) بعد تحديد النطاق السعري لطرحها العام الأولي.

وأضافت الشركة، ومقرها الرياض، في بيان أن النطاق السعري تم تحديده بين 62 و66 ريالا للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة تصل إلى 3.63 مليار ريال.

بدأت فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات، الأربعاء، وستنتهي في الخامس من سبتمبر، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في السابع من سبتمبر.

ومن المنتظر أن يكون بيع الأسهم بمثابة اختبار حقيقي لسوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج بعد صيف شهد تباطؤا في هذا النشاط.

ولومي مملوكة بالكامل لشركة سيرا وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية تبلغ حوالي سبعة في المئة، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وقالت مصادر لوكالة رويترز في أبريل إن لومي عينت البنك السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير مشترك للدفاتر مع المجموعة المالية هيرميس لإدارة بيع 30 بالمئة من أسهمها.