العالم اليوم - بعد الانقلاب.. توقف حركة الملاحة الجوية في الغابون

انتم الان تتابعون خبر بعد الانقلاب.. توقف حركة الملاحة الجوية في الغابون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 01:19 مساءً - أفادت بيانات فلايت رادار للملاحة، الأربعاء، بتوقف حركة الملاحة الجوية في الغابون عقب استيلاء عسكريين على السلطة وإغلاق الحدود.

واحتفل المئات في وسط ليبرفيل عاصمة الغابون بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الاستيلاء على السلطة في البلاد.

وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ 2020.

يذكر أنه في يناير عام 2019، حاول جنود متمردون الانقلاب على بونغو، بينما كان الرئيس في المغرب يتعافى من سكتة دماغية، لكنهم فشلوا.

وأدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي شهدت أحدث انقلاب في يوليو، إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.