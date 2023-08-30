العالم اليوم - تفاعل كبير مع "رقصة رونالدو".. ومدربه يعلق على ركلة الجزاء

انتم الان تتابعون خبر تفاعل كبير مع "رقصة رونالدو".. ومدربه يعلق على ركلة الجزاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:22 مساءً - تناقلت الحسابات العالمية تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، احتفاله على الطريقة السعودية بعد تسجيله الأهداف في شباك الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وقام رونالدو بعد تسجيله لهدفه في مرمى الشباب بأداء الرقصة الشعبية السعودية الشهيرة التي تعرف بـ"العرضة السعودية".

ووضع حساب دوري روشن السعودي فيديو "رقصة رونالدو" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مصحوبا بتعليق: "رونالدو أصبح جزء من ثقافتنا".

وتداول عشاق ومحبي كريستيانو رونالدو صورته أثناء رقص العرضة السعودية، احتفالاً بهدفه في شباك الشباب، حيث واصل تألقه وسجل هدفين ليقود فريقه إلى تحقيق فوز كبير بالأربعة على جاره في ديربي الرياض.

وانفرد رونالدو بصدارة الهدافين بخمسة أهداف سجلها في آخر مباراتين فقط، كما واصل تعاونه المثمر مع ساديو ماني بتمرير كرة حاسمة للنجم السنغالي الذي أحرز هدفه الرابع بالدوري.

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز 17 برصيد نقطتين.

تعليق المدرب على ركلة الجزاء

من جانبه، أثنى البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر على تصرف مواطنه رونالدو خلال مواجهة الفريق أمام الشباب.

ومنح رونالدو زميله عبد الرحمن غريب فرصة تسديد ركلة الجزاء الثالثة، التي حصل عليها النصر بعدما سجل النجم البرتغالي ركلتين سابقتين في المباراة.

وشدد: "لم نصل لمرحلة الانسجام التي نريدها ونحن في تطور. كريستيانو أعطى اليوم غريب ركلة الجزاء، شعرت بالسعادة من أجل ذلك وهذا يدل على روح المجموعة".

وأضاف: "هناك أمور ممكن تعمل عليها في الوقت، لذلك لا نقوم بتغييرات مبكرة حتى ينسجم اللاعبون بشكل أكبر".