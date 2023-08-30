العالم اليوم - عُمان توقع اتفاقيتي تسليم للغاز الطبيعي المسال مع شل وأوكيو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:22 مساءً - أفادت وكالة الأنباء‭ ‬العمانية بأن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اتفاقيتين مع (شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط) و(أوكيو للمتاجرة) لإنتاج وتسليم أكثر من 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من عام 2025.

وبموجب الاتفاقيتين ستقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط بواقع 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى عشر سنوات بدءا من 2025، وتزويد أوكيو للمتاجرة بنحو 750 ألف طن سنويا وفق عقد مدته أربع سنوات ابتداء من 2026.

وقبل أسبوعين، وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، على اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" لتزويدها بنحو 400 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات بدءا من عام 2026. وتعد هذه الاتفاقية أول صفقة غاز طبيعي مسال مع شركة ألمانية.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ومختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم، والمساهمة في إيجاد أسواق جديدة حول العالم لاسيما في نطاق السوق الأوروبي.