العالم اليوم - أكوا باور السعودية تحصل على تمويل لمشروع في مصر بهذه القيمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:22 مساءً - أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية حصولها على تمويل بقيمة 123 مليون دولار سيتم تخصيصه لمشروع محطة كوم امبو للطاقة الكهروضوئية في مصر.

وأعلنت الشركة في بيان للسوق السعودي أن تكلفة الاستثمار 182 تبلغ 182 مليون دولار، 68 بالمئة منها دون الرجوع على الملاك، وفق البيان.

وأوضحت الشركة أن مشروع كوم امبو للطاقة الكهروضوئية سيضيف 200 ميغاواط من الطاقة في مصر، ما سيرفع حصة الطاقة المتجددة في البلاد من مجمل قطاع توليد الطاقة.

كما سيعزز المشروع من مساهمة القطاع الخاص بقطاع توليد الطاقة في البلاد.

وبحسب البيان للسوق السعودي، فإن التمويل مقدم من البنك الأوروبية لإعادة البناء والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، والبنك العربي.

وتمتد مدة التمول إلى 20 عاما.

في أكتوبر 2018، وقعت "أكوا باور" اتفاقية شراء طاقة مع الحكومة المصرية لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم امبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمليات الإنشائية بحلول الربع الأول من العام 2024.

وقدمت "أكوا باور" أقل تعريفة تم التعاقد عليها حتى الآن لمشروع للطاقة الشمسية في شمال إفريقيا.

ومع بدء تشغيلها، ستلبي المحطة احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية وتخفض 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.