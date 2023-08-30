4 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام
يواصل أربعة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، عن نادي الأسير، القول: إن المعتقلين كايد الفسفوس من دورا/ الخليل، وسلطان خلوف من برقين جنوب غرب جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 21 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.
كما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ ثمانية أيام، رفضا لاعتقاله، وكانت محكمة العدو الصهيوني قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي لمدة سبعة أيام للتحقيق.
وأكد نادي الأسير، أن إدارة سجون العدو تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.
وتابع قائلا: إن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم فعليًا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.
ويشار إلى أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابا، جلها ضد الاعتقال الإداري.
ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
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