العالم اليوم - التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل طفيف إلى 6.1% في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل طفيف إلى 6.1% في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 04:23 مساءً - أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم الألماني انخفض بشكل طفيف في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى أعلى بثلاث مرات من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.

ارتفعت أسعار المستهلك الألماني (التضخم)، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس،

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي الموحد 6.3 بالمئة بعد قراءة بلغت 6.5 بالمئة في يوليو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.1 بالمئة في أغسطس، منخفضا من 6.2 بالمئة في يوليو، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، "ديستاتيس".

وتأتي البيانات الصادرة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي الأوروبي يبحث عن دليل على أن التضخم الأساسي قد تجاوز الأسوأ.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.5 بالمئة في أغسطس، دون تغيير عن يوليو.