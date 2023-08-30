العالم اليوم - الجونة المصرية تحسم جدل امتلاك زيلينسكي منزلا بالمدينة

انتم الان تتابعون خبر الجونة المصرية تحسم جدل امتلاك زيلينسكي منزلا بالمدينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 04:23 مساءً - علّقت مدينة الجونة المصرية، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مزاعم امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفيلا داخل المدينة.

وتداول مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام المحلية في مصر أنباء عن فيلا للرئيس الأوكراني في الجونة.

ووفق بيان، حصل موقع "دوت الخليج" على نسخة منه، أكدت مدينة الجونة أن هذه المعلومات "غير صحيحة على الاطلاق".

وبدأ الأمر بعد أن زعم صحفي مصري أن عائلة زيلينسكي استحوذت على فيلا فاخرة في الجونة المطلة على البحر الأحمر، قبل أن تنفي سفارة كييف في القاهرة تلك الأنباء.

وحددت مدينة الجونة المصرية ردها على تلك الأنباء في عدد من النقاط، قائلة:

رغم الحرص على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم، إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات، نؤكد أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة.

الأخبار التي تم تداولها على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليا لعائلة مصرية.