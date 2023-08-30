العالم اليوم - عيار ناري طائش يفجع الأردن بـ"العريس الشاب"

انتم الان تتابعون خبر عيار ناري طائش يفجع الأردن بـ"العريس الشاب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 05:24 مساءً - توفي ظهر، الأربعاء، شاب عشريني، يدعى حمزة الفناطسة، في محافظة معان الأردنية إثر إصابته بعيار ناري طائش، خلال حمام عرسه، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وذكر شهود عيان أنه خلال إطلاق أعيرة نارية احتفالية بـ"حمام العريس" أصابت إحداها حمزة الفناطسة.

وأكد مدير مستشفى معان الحكومي وليد الرواد لقناة "رؤيا" الأردنية، أن الإصابة كانت بالصدر والحالة وصلت للمستشفى متوفية.

وأكد مصدر أمني أن مُطلق الرصاصة الطائشة سلّم نفسه وتم فتح تحقيق في الحادثة تمهيداً لإحالته للقضاء.

وفي غضون ساعات اكتست صفحات إلكترونية اللون الأسود بعدما كانت تستقبل التهاني بالاستعداد للاحتفال بالفناطسة الذي أكد أقاربه أنه وحيد والديه.

وغلّظ القانون عقوبة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات مؤخراً فيما تُكرر دائرة الإفتاء الأردنية عدم جواز الاحتفال بالرصاص الطائش شرعاً وتعمل السلطات على ضبط التجاوزات المرتبطة بظاهرة اجتماعية منتشرة في المملكة.