العالم اليوم - لتهدئة المخاوف.. "كيشيدا" يتناول سمكا من مياه فوكوشيما

انتم الان تتابعون خبر لتهدئة المخاوف.. "كيشيدا" يتناول سمكا من مياه فوكوشيما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:22 مساءً - تناول رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ما وصفه بأنه سمكًا "آمنًا ولذيذًا" من مياه فوكوشيما، الأربعاء، بعد أيام من بدء عملية تصريف مياه معالجة من المحطة النووية للمدينة في المحيط الهادئ.

ونشر مكتب رئاسة الوزراء، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه فوميو كيشيدا، وهو يتناول سمكًا من فوكوشيما، وذلك بعدما حظرت الصين كلّ واردات المأكولات البحرية من جارتها، بعد بدء عملية تصريف مياه محطة فوكوشيما في 24 أغسطس.

وقال كيشيدا وهو يمضغ قطعة ساشيمي (نوع من أنواع السوشي الياباني)، "إنها لذيذة جدًا"، داعيًا المشاهدين إلى الاستمتاع بالمأكولات البحرية اليابانية "الآمنة واللذيذة"، لدعم منتجات المنطقة الشمالية الشرقية.

ويهدف المقطع إلى الترويج لمنتجات المنطقة بعد 12 عامًا من زلزال عنيف ضرب فوكوشيما وتلاه تسونامي وتسبّبا معًا بواحدة من أسوأ الكوارث النووية.

وحتى قبل بدء عملية تصريف المياه المعالجة من المحطة، أعرب كثر في قطاع صيد الأسماك في اليابان، عن قلقهم ممّا قد تحدثه هذه العملية لسمعة المأكولات البحرية محليًا ودوليًا.

بدأت اليابان في 24 أغسطس تصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبي من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، بعد 12 عامًا من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة.

ويتوقع أن يزور كيشيدا الخميس، سوق تويوسو الرئيسي للأسماك في طوكيو، لتناول المزيد من أسماك فوكوشيما.

وطالبت اليابان الصين - وهي أكبر سوق لها للأسماك - برفع الحظر الذي فرضته على واردات المأكولات البحرية، محذرة من أنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وتتحدث تقارير عن أن حكومة كيشيدا، تخطّط لتقديم حزمة من المساعدات المالية لقطاع صيد الأسماك، ومساعدته أيضًا في العثور على أسواق تصدير جديدة.

بدوره، أعاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، تأكيد أن المياه التي تصرّف هي مياه آمنة، وفق المنظمة الأممية.

وفي محاولة لإظهار الدعم لليابان، من المقرّر أن يزور السفير الأميركي لدى اليابان، رام إيمانويل، منطقة فوكوشيما الخميس ويتناول مأكولات بحرية محلية.