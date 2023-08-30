العالم اليوم - المغرب.. الحكومة تقدم دعما ماليا للعاملين بهذا القطاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تقديم دعم مالي للعاملين في قطاع النقل بهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وأشارت وزارة النقل واللوجستيك في بيان إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يأتي لدعم العاملين في القطاع.

وأضافت: "سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 سبتمبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية".

ومنذ مارس 2022، تقدم الحكومة على فترات متقطعة دعما ماليا للعاملين في قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود في البلاد تأثرا بالأسعار الدولية.

وتختلف قيمة الدعم الحكومي باختلاف وسيلة النقل، حيث تتراوح بين 1600 و6200 درهم (160و620 دولارا).

وتشهد سوق المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، انعكس على مستوى معيشة المواطن، فضلا عن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنفط، وفي مقدمتها خدمات النقل.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط خلال الشهر الجاري.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.