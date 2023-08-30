إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليلاندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، ما ادى الى اصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "صافا" في القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للموع صوب منازل المواطنين، أدى لإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، بحالات اختناق.

في السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، والد المعتقل الجريح محمود أبو شيخة عقب مداهمة منزله في قرية كرمة جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة جنوب الخليل، وداهمت منزل عائلة المعتقل الجريح محمود أكرم جبرين أبو شيخة (22 عاما)، واعتقلت والده، واحتجزت البطاقات الشخصية لاثنين من أعمامه، عقب تفتيش المنزل وإخضاع من فيه لاستجواب ميداني.

وأصيب الشاب أبو شيخة ظهر اليوم عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل الخليل الجنوبي، الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة كان يستقلها، ما أدى لإصابته بجروح، حيث تم نقله إلى داخل أراضي الـ48، ولم تتوفر معلومات حول وضعه الصحي.