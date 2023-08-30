العالم اليوم - مصر توافق على مشروعات طاقة متجددة مع هذا التحالف

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 07:19 مساءً - قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إنه وافق على مقترح من تحالف أوراسكوم كونستراكشون، لإقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميغاوات.

ويشمل التحالف شركة إنجي الفرنسية، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وطور التحالف بالفعل مزرعة رياح بقدرة 262.5 ميغاوات في راس غارب المطلة على البحر الأحمر.

وقالت مصادر في القطاع، إن ضوء الشمس الكثيف والرياح الشديدة والصحاري، التي ستُقام فيها المنشآت، تعني جميعا أن مصر تملك قدرات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة.

وحددت الحكومة عام 2030 بدلا من 2035 هدفا، لتحقيق مستهدف توليد 42 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة.