العالم اليوم - قائد الحرس الجمهوري: رئيس الغابون أحيل إلى التقاعد

انتم الان تتابعون خبر قائد الحرس الجمهوري: رئيس الغابون أحيل إلى التقاعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 08:16 مساءً - قال قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الأربعاء، إن الرئيس علي بونغو أونديمبا "أحيل إلى التقاعد".

وأوضح أن الرئيس علي بونغو أونديمبا "أحيل على التقاعد، ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر".

وأوضح للصحيفة "لم أعلن نفسي بعد قائدا للمرحلة الانتقالية، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي".

وذكر نغيما أن الجنرالات سيجتمعون، الأربعاء، لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.

ماذا حدث في الغابون؟

قال ضباط من جيش الغابون إنهم استولوا على السلطة، الأربعاء، ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

ظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة وقالو إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون.

خرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل للاحتفال صباحا بعد الإعلان، الذي بثه التلفزيون خلال الليل والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية.

في بيان آخر على التلفزيون الرسمي قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونغو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.

الاتحاد الإفريقي يتحرك