العالم اليوم - أسعار الذهب ترتفع عقب بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي

انتم الان تتابعون خبر أسعار الذهب ترتفع عقب بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:22 مساءً - سجل الذهب أعلى مستوياته في شهر تقريبا، الأربعاء، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1974.00 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وذكرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الرهانات على أن يبقي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 91 بالمئة، من 88.5 بالمئة قبل نشر البيانات، في حين زادت التوقعات بوقف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إلى ما يقرب من 59 بالمئة من 52 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفعت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.78 دولار للأونصة لتحوم قرب أعلى مستوياتها في شهر.

وانخفض سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.07 دولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته التي سجلها في 19 يوليو.

كما انخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1226.08 دولار.