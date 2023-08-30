العالم اليوم - المجلس العسكري في الغابون يعلن زعيم المرحلة الانتقالية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أعلن المجلس العسكري الحاكم في الغابون، مساء الأربعاء، اسم الزعيم الذي سيتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس على بونغو.

وذكر عسكريون في إعلان بث على التلفزيون الرسمي في الغابون أن المجلس العسكري عيّن بريس أوليغي أنغيما زعيما مؤقتا للبلاد.

ولم يكن الإعلان مفاجئا، إذ كانت هناك توقعات بأن يتولى أنغيما المرحلة الانتقالية لاعتقاد كثيرين أنه قائد الانقلاب ضد الرئيس بونغو.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن الجنرالات في الغابون سيجتمعون اليوم لتحديد من سيقود المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب.

من هو بريس كلوتير أوليغي أنغيما؟

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات معلومات عن الجنرال الغابوني:

أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني.

قائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ مارس عام 2020.

الحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الغابون.

عندما وصل علي بونغو إلى السلطة، أصبح أنغيما ملحقاً عسكريا في سفارة الغابون في المغرب ثم في السنغال.

بعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونغو، تم استدعاء أنغيما إلى الغابون.

بعد 6 أشهر، تمت ترقيته ليتسلم قائد الحرس الجمهوري.

وذكر الانقلابيون أن رئيس الغابون علي بونغو "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه.

ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو، الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات السبت الماضي.