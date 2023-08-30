العالم اليوم - مصر توافق على إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:22 مساءً - قال بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، نقلا عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، إن الهيئة وافقت على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200ميغاواط.

وفي يونيو 2022، قالت شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة، روسأتوم، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة".

وأضافت أنه تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.

ووقعت مصر وروسيا اتفاقا لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية خلال اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عام 2017.