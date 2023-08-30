العالم اليوم - سهم شركة "أورستد" الدنمركية يقود الأسهم الأوروبية للتراجع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن هوى سهم شركة أورستد الدنمركية بينما ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بفعل رهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

كما انخفضت أسهم الشركات التي لها أعمال في الجابون بعد الأحداث الجارية في البلاد.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.3 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى يومي له في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو مع توقع المتداولين بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، قبل أن تتقلص المكاسب بعد بيانات أميركية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدنمرك 1.6 بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن هوى سهم شركة أورستد لمزارع الرياح البحرية 24.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركة تالو أويل المدرجة في لندن وشركات الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز جابون وموريل إيه.

بروم وإيراميت بما يتراوح بين 6.6 بالمئة و16.5 بالمئة بعد الأحداث العسكرية أثار المخاوف بشأن عملياتها في الجابون.